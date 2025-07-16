Директоры таксопарков называли основные факторы увеличения тарифов.

Стоимость поездок на такси в Омской области увеличилась за последний год почти на 10 %. Согласно исследованию сервиса «Яндекс Такси», средняя цена одной минуты пути за год возросла с 19,1 рубля до 21 рубля.

Рост цен обусловлен несколькими факторами. Прежде всего значительное влияние оказывает повышение стоимости автомобилей и их эксплуатации, а также ужесточение миграционной политики. Важным аспектом является поддержание необходимого уровня доходов работников отрасли.

Руководитель таксопарка «Дом такси» Антон Иванов акцентировал внимание на нехватке квалифицированных кадров, вызванной введением новых норм и ограничений. По его словам, сложности в привлечении водителей способствуют росту спроса на услуги такси, что неизбежно ведет к повышению тарифов.

– Также на цену влияют погодные условия – сильная жара и дождь. А еще – перекрытие моста и пробки, – сообщил Иванов «РБК Омск».

Директор таксопарка «Лидер» на Конева Михаил Блатов особо отметил снижение числа активных водителей вследствие ухудшения качества мобильного интернета.

– Сейчас это основной фактор подорожания. Меньше перевозчиков готовы работать в таких условиях. В особенности те, для кого это не основной заработок. Например, сложно закрыть заказ, отметиться на точке. Все программы, которые сейчас есть у водителей, работают посредством интернета. Теперь выполнение заказа занимает больше времени. Соответственно, меньше водителей выходит на линию, а пассажирам надо ездить так же, как и раньше. Спрос выше предложения, – добавил он.