Омск-Информ
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·Происшествия

Он проведет полтора года в колонии-поселении.
Куйбышевским районным судом Омска рассмотрено дело предпринимателя, обвиняемого в нарушении миграционного законодательства страны. Суд признал виновным 30-летнего бизнесмена, занимающегося торговлей овощами и фруктами, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). 
Расследование показало, что обвиняемый заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами, предоставляя им право легального нахождения на территории России, фактически содействуя их незаконному пребыванию. Всего было зафиксировано заключение контрактов с 77 мигрантами.
Суд назначил нарушителю меру наказания в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что предпринимателю грозит от двух до пяти лет лишения свободы. 
Мария Филимонова
·Происшествия

Он проведет полтора года в колонии-поселении.
Куйбышевским районным судом Омска рассмотрено дело предпринимателя, обвиняемого в нарушении миграционного законодательства страны. Суд признал виновным 30-летнего бизнесмена, занимающегося торговлей овощами и фруктами, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). 
Расследование показало, что обвиняемый заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами, предоставляя им право легального нахождения на территории России, фактически содействуя их незаконному пребыванию. Всего было зафиксировано заключение контрактов с 77 мигрантами.
Суд назначил нарушителю меру наказания в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее сообщалось, что предпринимателю грозит от двух до пяти лет лишения свободы. 
Мария Филимонова