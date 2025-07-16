Участники научатся вести бизнес и поборются за денежный приз.

В Омске продолжается сбор заявок для участия в реалити-шоу «Мой Стартап. Омск». Этот проект реализуется при поддержке «СберБизнеса».

Молодые предприниматели с помощью опытных наставников научатся:

определять целевую аудиторию, получать реальную обратную связь и проверять гипотезы на основе фактических данных,

создавать минимальный рабочий продукт (MVP), быстро запускать его и оценивать реакции потребителей,

рассчитывать затраты, прибыль и составлять финансовые модели,

работать в команде эффективно: распределять обязанности, находить компромисс и совместно решать задачи,

презентовать идеи ярко и коротко, чтобы привлечь инвесторов и целевую аудиторию.

Во время шоу участники – молодые предприниматели региона – получат знания и навыки о ведении бизнеса. Также они поборются за 1 млн рублей на развитие своего дела.

– Молодежь Омска обладает огромным потенциалом и яркими идеями для старта собственных проектов, – отметила управляющий Омским отделением Сбера Наталья Корнева. – Мы рады поддержать молодых предпринимателей региона. Именно поэтому мы и запускаем реалити-шоу «Мой Стартап. Омск». Участники получат не только инструменты для успешной реализации своего бизнеса, но и ценные советы опытных предпринимателей и экспертов.

Принять участие в шоу может любой житель Омска и Омской области в возрасте от 18 до 35 лет. У потенциального участника должна быть идея для стартапа или действующий бизнес (не старше 3 лет). Главное – готовность учиться и работать над своим проектом. Подать заявку на участие можно на сайте до 25 июля.