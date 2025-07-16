Планируется установка 190 дорожных устройств.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о масштабных работах по модернизации улично-дорожной инфраструктуры на бульваре Архитекторов.
Всего на обновленном участке улицы появятся 190 светофоров, из которых уже установлены 62 устройства. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности пешеходов.
– Важно, что все пешеходные переходы бульвара будут регулируемые. Для их обустройства используют светофоры типа П1, которые устанавливают в комплексе со специальными вызывными табло, – сообщил мэр.
Кроме того, градоначальник доложил, что подрядчик уже наметил основные контрольные точки на проезжей части, по которым в дальнейшем будет выполнена разметка. Для улучшения видимости он использует термопластик. Им обозначат разделительные полосы движения, пешеходные переходы, парковочные места.
Ранее сообщалось, что асфальт на бульваре Архитекторов укладывают ночью под проливным дождем. Однако после обеда все работы внезапно свернулись.