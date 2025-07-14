За утро подрядчик, несмотря на природные катаклизмы, сумел сделать солидный отрезок дороги.

История с укладкой асфальта на бульваре Архитекторов под проливным дождем получила продолжение. Ранее «Омск-информ» сообщал, что вышедшие на финишную прямую работы по реконструкции дороги решили вести ночью, да еще под проливным дождем. Видимо, торопясь сделать все ко Дню города 2 августа, компания «СтройТраст» начала укладывать финальный слой асфальта на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина.

За ночь подрядчик рассчитывал уложить две крайние полосы четырехполосного участка дороги. Две центральные уложили днем в воскресенье. Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что работы велись строго по ГОСТУ, с изменением рецептуры асфальта.

В редакцию «Омск-информа» обратился читатель, который рассказал новые подробности. Как оказалось, работы по укладке дороги велись и с утра. Однако после обеда все прекратилось так же внезапно, как и началось.

– Днем уложили асфальт от проспекта Комарова до бульвара Архитекторов, 13. Часов в 14 приехал на легковой машине, видимо, начальник участка, после чего рабочие все бросили и уехали, – рассказал очевидец редакции, предположив, что дорогу перестали делать после публикации.

Судя по кадрам с места, в течение сегодняшнего дня работы велись бодрыми темпами, несмотря на непрекращающийся ливень. Вероятнее всего, подрядчик оценил риски такой технологии и свернул деятельность. Стоит отметить, что дожди ожидаются в Омске в течение всей недели. А до «часа Х» остались две недели.