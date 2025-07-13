Кто контролирует процесс ремонта, и сколько прослужит такая дорога – вопрос риторический.

На Левобережье Омска на финишную прямую вышла реконструкция бульвара Архитекторов – одной из главных дорог этой части города. Ремонт должны завершить до Дня города, который в этом году празднуется 2 августа, и подрядная организация «СтройТраст», похоже, бросила все силы, чтобы не сорвать сроки.

Прямо сейчас, ночью, под проливным дождем на бульваре идут работы по укладке финального слоя асфальта. В районе полуночи на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина неожиданно включили линию наружного освещения, которая даже не введена в эксплуатацию и до этого ни разу не запускалась. При мощном свете фонарей на ремонтируемую дорогу начали заезжать самосвалы с горячей асфальтобетонной смесью. Рассредоточившись по участку, водители стали ждать асфальтоукладчик и катки, чтобы приступить к непосредственной работе.

Она стартовала примерно в 00.20. Над выгружаемой из самосвалов смесью тут же возникли клубы пара – проливной дождь лил, как на горячую сковородку. Можно ли в подобных условиях в принципе укладывать асфальт, как долго прослужит такая дорога, и кто вообще контролирует процесс ремонта – вопрос для омской практики дорожного строительства уже риторический.

За ночь подрядчик, очевидно, рассчитывает уложить две крайние полосы четырехполосного участка дороги. Две центральные были сделаны днем в воскресенье. Несмотря на выходной, работы по их укладке стартовали рано утром и продолжались до вечернего дождя. Почему «СтройТраст» решил продолжить работу в неподходящих для этого условиях, утром наверняка скажет заказчик – городская администрация. Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал на понедельник «большой пост о готовности объекта» и попросил автомобилистов не ездить по бульвару Архитекторов, чтобы не мешать работам. Наверняка он не обойдет вниманием и ночные работы в проливной дождь.

Бульвар Архитекторов ремонтируют с осени 2023 года. Дорога будет расширена до 4–6 полос, вдоль нее обустроят велодорожку и широкие тротуары, а также запустят троллейбусное движение. Общая стоимость работ превысит 2 млрд рублей.