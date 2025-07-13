Работы на одной из главных магистралей Левобережья стартовали утром в воскресенье.

Подрядная организация «СтройТраст», занимающаяся реконструкцией бульвара Архитекторов на Левобережье, начала укладку верхнего слоя асфальта. Работы стартовали утром в воскресенье на участке от проспекта Комарова до улицы Ватутина. В настоящее время заасфальтирована одна полоса 4-полосного участка.

Параллельно дорожники занимаются устройством тротуаров по обе стороны дороги. Ранее на бульваре были смонтированы опоры освещения, а также контактная сеть для троллейбусов, заездные карманы остановок общественного транспорта и парковка у парка 300-летия Омска.

Работы на дороге еще много. Власти ставят задачу сдать объект ко Дню города и области, который будет отмечаться 2 августа.

Бульвар Архитекторов ремонтируют с осени 2023 года. Дорога будет расширена до 4–6 полос, вдоль нее обустроят велодорожку и широкие тротуары, а также запустят троллейбусное движение. Общая стоимость работ превысит 2 млрд рублей.