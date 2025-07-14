Градоначальник уверяет, что ГОСТ позволяет вести работы в условиях обильных осадков.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ночную укладку асфальта на бульваре Архитекторов на Левобережье. Подрядная организация «Стройтраст» вела работы под проливным дождем. Глава города не видит в этом ничего криминального.

– Согласно ГОСТ Р 58831-2020 асфальтирование в неблагоприятных погодных условиях выполняется при условиях изменения рецептуры асфальтобетонной смеси, – прокомментировал мэр. – В ее состав вносятся специальные добавки, обеспечивающие ее однородность, удобоукладываемость и уплотняемость. Температура такой выше обычного, что объясняет образование пара при непосредственном контакте с поверхностью, который, кстати, появляется и в сухую погоду.

Шелест также отметил, что работы по укладке асфальта производятся под непрерывным контролем инженерно-технических специалистов.

– На конечном этапе будет произведен забор кренов и оценка качества асфальта в специальной лаборатории. Если к работе дорожников возникнут претензии, то она не будет принята и оплачена, – заключил градоначальник.

Добавим, что укладка асфальта в дождь велась на бульваре Архитекторов и сегодня утром, когда объект посещал мэр. Судя по его комментарию, городские власти осознают риски такой технологии проведения работ и готовы, если понадобится, вести претензионную работу с подрядчиком. Почему асфальт не укладывали в сухую погоду, которая простояла весь июнь, вопрос, как всегда, риторический.