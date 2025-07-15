Эту сумму предпринимателя обязали заплатить, чтобы компенсировать вред, который получила женщина.

Омская пенсионерка отсудила у перевозчика 200 тыс. рублей. Причиной судебного разбирательсива стало ее падение в маршрутке.

Как сообщает служба судебных приставов, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию от другого автомобиля. Когда легковушка совершила маневр, автобусу пришлось резко затормозить. Однако столкновение все равно произошло.

В момент аварии женщина находилась на переднем сиденье справа по ходу движения. Она встала и затем упала вперед к кабине водителя. С места аварии омичку забрала скорая. Травмы, которые она получила, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Чтобы перевозчик исполнил решение суда и выплатил пенсионерке компенсацию морального вреда, судебным приставам пришлось наложить запрет на регистрационные действия в отношении его недвижимости и транспорта, а также арестовать счета. В результате пенсионерка получила свои деньги.