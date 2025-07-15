Омск-Информ
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·Общество

Затопленный самоходный сухогрузный трюмный теплоход находится в реке Черная с весны 2023 года.

Большереченский районный суд Омской области рассмотрел иск сургутского транспортного прокурора относительно судьбы самоходного сухогрузного трюмного теплохода «Анатолий Синявский». С апреля 2023 года судно находится в реке Черная около акватории АО «Сургутское судоремонтное предприятие» и создает угрозу для экологии Ханты-Мансийского автономного округа.

Как выяснилось, теплоход принадлежит жителю Омской области.

– Собственником самоходного трюмного теплохода «Анатолий Синявский» является ответчик Г., проживающий в деревне Могильно-Старожильск Большереченского района, – говорится в сообщении суда. 

Иск сургутского транспортного прокурора удовлетворен, в течение навигации 2025 года ответчик обязан поднять теплоход и утилизировать его.

Наталья Корнеева
·Общество

Затопленный самоходный сухогрузный трюмный теплоход находится в реке Черная с весны 2023 года.

Большереченский районный суд Омской области рассмотрел иск сургутского транспортного прокурора относительно судьбы самоходного сухогрузного трюмного теплохода «Анатолий Синявский». С апреля 2023 года судно находится в реке Черная около акватории АО «Сургутское судоремонтное предприятие» и создает угрозу для экологии Ханты-Мансийского автономного округа.

Как выяснилось, теплоход принадлежит жителю Омской области.

– Собственником самоходного трюмного теплохода «Анатолий Синявский» является ответчик Г., проживающий в деревне Могильно-Старожильск Большереченского района, – говорится в сообщении суда. 

Иск сургутского транспортного прокурора удовлетворен, в течение навигации 2025 года ответчик обязан поднять теплоход и утилизировать его.

Наталья Корнеева