В этом году поступить по квоте в вуз смогут 38 абитуриентов.

Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») в рамках целевого обучения по востребованным техническим специальностям выплачивает студентам стипендию, размер которой в этом году увеличат. Также предприятие организует прохождение всех видов практики и предоставляет работу после получения диплома.

«Омсктрансмаш» занимается целевой подготовкой специалистов для оборонно-промышленного комплекса с 2009 года. В этом году поступить в ОмГТУ по этой квоте смогут 38 абитуриентов. Набор проводится на программы специалитета, бакалавриата и магистратуры.

Традиционно наибольшее количество целевых мест отводится профильным для предприятия направлениям – «Машиностроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Отдельный конкурсный отбор для студентов-целевиков существенно повышает вероятность поступления.

Предприятие непосредственно участвует в подготовке специалистов: проводит лекции и практические занятия, организует экскурсии и встречи с руководителями и специалистами предприятия, предоставляет производственные площадки для прохождения стажировок. Сергей Шамаков в этом году окончил первый курс ОмГТУ по направлению «Специальные электромеханические системы» и сейчас применяет полученные знания на практике на заводе.

– Одно из главных преимуществ целевого обучения – тебе не нужно самому искать место для практики. Все уже организовано, на предприятии за тобой закрепляют руководителя, – рассказал Сергей Шамаков.

О таком обучении он узнал от отца, который трудится на «Омсктрансмаше» инженером-технологом. Молодой человек планировал связать свою жизнь с технической специальностью, поэтому такое предложение его заинтересовало.

– Изначально я планировал пойти в автотранспортный колледж – мне интересна техника, нравится работать руками. Но, взвесив все за и против, решил получить высшее образование в политехе. По целевому поступить проще. А еще нам платят две стипендии: от университета и от завода, – пояснил целевик.

С сентября 2025 года завод увеличит размер стипендии, которая начисляется будущим машиностроителям за успешное усвоение учебной программы. Так, студенты-отличники смогут получать по 10 тысяч рублей. Ранее размер выплаты был в два раза меньше. При трудоустройстве выпускникам также оказывается материальная помощь, а для комфортной адаптации на предприятии за каждым новичком закрепляется опытный наставник.

– Если раньше молодежь пугали фразой «Пойдешь на завод работать!», то сейчас ситуация изменилась: на производстве у молодых специалистов есть возможность развиваться, стабильно и достойно зарабатывать, – уверен Сергей.

Чтобы заключить договор о целевом обучении в ОмГТУ с АО «Омсктрансмаш», необходимо обратиться в центр обучения и развития персонала по телефону +7 (3812) 44-64-97 или по электронной почте Ponomarenko.ni@otm.uvz.ru.