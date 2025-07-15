Участок в Чернолучье признали незаконно переданным в собственность. Он будет возвращен государству.

Компания «Сосновый бор», которая, согласно открытым данным принадлежит депутату Законодательного собрания Омской области Дмитрию Павлову, по решению Арбитражного суда лишилась участка площадью 8 тыс. кв. м в дачном поселке Чернолучинский. Землю решено изъять в пользу государства. Иск удовлетворили по требованию региональной прокуратуры и министерства имущественных отношений. Соответствующая информация размещена в системе «Электронное правосудие».

Речь идет об участке, расположенном в Красноярско-Чернолучинской зоне отдыха. Земля относится к категории особо охраняемых природных территорий. На ней размещены три гостевых дома, баня и беседки, которые, по данным прокуратуры, сдаются в аренду.

Как установили надзорные органы, в 2007 году участок незаконно перешел в частную собственность: сначала его оформила другая компания, а затем он оказался в распоряжении ООО «Сосновый бор».

– На момент приватизации этот участок входил в состав земель особо охраняемых природных территорий, имел статус курорта, в силу закона являлся ограниченным в обороте и не мог быть предоставлен в частную собственность, – сообщили «РБК Омск» в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В сентябре 2024 года прокуратура подала иск с требованием изъять участок у компании, связанной с Дмитрием Павловым. Пока шло разбирательство, суд наложил запрет на любые операции с этой землей.

Напомним, ранее, в декабре 2024 года, суд уже изымал у другой фирмы Павлова – «Современные строительные технологии» – здание недостроенной гостиницы и участок под ним. Объект находится на улице Красный Путь рядом с Пятым театром.