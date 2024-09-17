В 2007 году земельный участок имел статус курорта и не мог быть предоставлен в частную собственность.

Прокуратура Омской области направила в арбитражный суд иск к ООО «Сосновый бор» об истребовании земельного участка, расположенного на территории Чернолучинского городского поселения Омского района. На нем возведены три гостевых дома, баня, построены беседки для отдыха, которые сдаются в аренду.

Как выяснилось в ходе проверки надзорного ведомства, семнадцать лет назад, в 2007 году, участок площадью 7980 кв. м был предоставлен в частную собственность, несмотря на то что входил в состав земель особо охраняемых природных территорий и имел статус курорта. По закону такие земли являются ограниченными в обороте и не могут предоставляться в частную собственность.

Отметим, что в Чернолучье расположена база отдыха «Сосновый бор», принадлежащая Омскому государственному педагогическому университету.