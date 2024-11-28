Земельный участок предоставили еще в 2006 году.

Прокуратура Омской области проверила, как исполняется земельное законодательство, и выявила нарушения. Представители ведомства выяснили, что в 2006 году предпринимателю предоставили в аренду земельный участок в Советском округе. Там планировалась постройка гостиницы.

Однако строительные работы до сих пор не завершились, на участке находится только котлован с фундаментом. По требованиям безопасности этот объект должен быть огорожен, но эти требования нарушили. При этом рядом находятся образовательные организации, учреждения культуры и жилые дома. Все это угрожает жизни и здоровью граждан.

Ранее зампрокурора Омской области внес представление мэру Омска и требованием устранить нарушения. Городская администрация обратилась в суд с иском, чтобы изъять землю у предпринимателя. Сейчас этот иск находится на рассмотрении. Кроме того, сотрудника мэрии привлекли к ответственности за несоблюдение обязанностей по земельному контролю.

Как сообщает «Новый Омск», земельный участок находится на Красном Пути около здания архива Омской области и «Пятого театра». Застройщиком выступало ООО «Современные строительные технологии», подрядчиком – «АВ-Конструкция». Отметим, что гендиректором ООО «Современные строительные технологии» является депутат омского Законодательного собрания Дмитрий Павлов.

Фото: прокуратура Омской области