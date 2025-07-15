Омск-Информ
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Шуми Бабаев уверен, что Сергей Толчинский будет супермотивирован в новой команде и принесет ей большую пользу.

Агент экс-нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев оценил переход хоккеиста в магнитогорский «Металлург» и обозначил ожидания от выступлений игрока в новой команде.

Бабаев подчеркнул мотивацию Толчинского, подтвердив, что хоккеист всегда демонстрировал готовность трудиться и показывать качественный хоккей, когда получал игровую практику.

– Уверен, что для Сергея это очень хороший вариант. Не говорю, что ему надо перезагружать карьеру. Когда ему давали много играть, он работал и выдавал великолепный хоккей. А главное – не гнусавил в раздевалке и не устраивал истерики в команде. Он знал свои возможности и боролся за место в составе СКА в прошлом сезоне. Сергей сейчас супермотивирован. Если он сыграет на своем уровне, а я думаю, что он сыграет еще выше своего уровня, то это будет находкой для «Металлурга», – пояснил агент в интервью «Спорт-экспрессу».

Бабаев отметил, что ключевым аргументом в пользу магнитогорской команды послужило сохранение вратаря Василия Набокова и приглашение других сильных хоккеистов.

– У нас было несколько предложений. Руководители «Металлурга» в разговоре дали понять, что команда будет бороться за самые высокие места. Они подтвердили это тем, что оставили Набокова, подписывают других игроков. Это оказалось важным для окончательного решения Сергея. Магнитогорск  не самый лучший город для переезда парня из Москвы, но он нормально воспринял все это и переезжает с удовольствием, – добавил Бабаев.

Напомним, что ранее нападающий выступал за «Авангард». В состав омского клуба он вошел в 2020 году. В 2021-м в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.

В прошлом сезоне Толчинский сыграл за СКА в 48 матчах «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков. Также на его счету – 4 игры в плей-офф без ощутимых результатов.

Ранее Шуми Бабаев рассказал, что причина ухода из СКА связана с отсутствием доверия со стороны тренерского штаба.

Мария Филимонова
·Спорт

Шуми Бабаев уверен, что Сергей Толчинский будет супермотивирован в новой команде и принесет ей большую пользу.

Агент экс-нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев оценил переход хоккеиста в магнитогорский «Металлург» и обозначил ожидания от выступлений игрока в новой команде.

Бабаев подчеркнул мотивацию Толчинского, подтвердив, что хоккеист всегда демонстрировал готовность трудиться и показывать качественный хоккей, когда получал игровую практику.

– Уверен, что для Сергея это очень хороший вариант. Не говорю, что ему надо перезагружать карьеру. Когда ему давали много играть, он работал и выдавал великолепный хоккей. А главное – не гнусавил в раздевалке и не устраивал истерики в команде. Он знал свои возможности и боролся за место в составе СКА в прошлом сезоне. Сергей сейчас супермотивирован. Если он сыграет на своем уровне, а я думаю, что он сыграет еще выше своего уровня, то это будет находкой для «Металлурга», – пояснил агент в интервью «Спорт-экспрессу».

Бабаев отметил, что ключевым аргументом в пользу магнитогорской команды послужило сохранение вратаря Василия Набокова и приглашение других сильных хоккеистов.

– У нас было несколько предложений. Руководители «Металлурга» в разговоре дали понять, что команда будет бороться за самые высокие места. Они подтвердили это тем, что оставили Набокова, подписывают других игроков. Это оказалось важным для окончательного решения Сергея. Магнитогорск  не самый лучший город для переезда парня из Москвы, но он нормально воспринял все это и переезжает с удовольствием, – добавил Бабаев.

Напомним, что ранее нападающий выступал за «Авангард». В состав омского клуба он вошел в 2020 году. В 2021-м в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.

В прошлом сезоне Толчинский сыграл за СКА в 48 матчах «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков. Также на его счету – 4 игры в плей-офф без ощутимых результатов.

Ранее Шуми Бабаев рассказал, что причина ухода из СКА связана с отсутствием доверия со стороны тренерского штаба.

Мария Филимонова