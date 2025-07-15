Шуми Бабаев уверен, что Сергей Толчинский будет супермотивирован в новой команде и принесет ей большую пользу.

Агент экс-нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев оценил переход хоккеиста в магнитогорский «Металлург» и обозначил ожидания от выступлений игрока в новой команде.

Бабаев подчеркнул мотивацию Толчинского, подтвердив, что хоккеист всегда демонстрировал готовность трудиться и показывать качественный хоккей, когда получал игровую практику.

– Уверен, что для Сергея это очень хороший вариант. Не говорю, что ему надо перезагружать карьеру. Когда ему давали много играть, он работал и выдавал великолепный хоккей. А главное – не гнусавил в раздевалке и не устраивал истерики в команде. Он знал свои возможности и боролся за место в составе СКА в прошлом сезоне. Сергей сейчас супермотивирован. Если он сыграет на своем уровне, а я думаю, что он сыграет еще выше своего уровня, то это будет находкой для «Металлурга», – пояснил агент в интервью «Спорт-экспрессу».

Бабаев отметил, что ключевым аргументом в пользу магнитогорской команды послужило сохранение вратаря Василия Набокова и приглашение других сильных хоккеистов.

– У нас было несколько предложений. Руководители «Металлурга» в разговоре дали понять, что команда будет бороться за самые высокие места. Они подтвердили это тем, что оставили Набокова, подписывают других игроков. Это оказалось важным для окончательного решения Сергея. Магнитогорск – не самый лучший город для переезда парня из Москвы, но он нормально воспринял все это и переезжает с удовольствием, – добавил Бабаев.

Напомним, что ранее нападающий выступал за «Авангард». В состав омского клуба он вошел в 2020 году. В 2021-м в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.

В прошлом сезоне Толчинский сыграл за СКА в 48 матчах «регулярки», в которых набрал 16 (7+9) очков. Также на его счету – 4 игры в плей-офф без ощутимых результатов.

Ранее Шуми Бабаев рассказал, что причина ухода из СКА связана с отсутствием доверия со стороны тренерского штаба.