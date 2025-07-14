Лейкозы, лимфомы и опухоли головного мозга остаются главными угрозами.
В течение пяти с половиной лет в Омской области зафиксировано 54 случая смерти детей от онкологических заболеваний, сообщает НГС55 со ссылкой на региональный минздрав. Наибольшее число трагедий пришлось на 2020 год – тогда погибли 12 юных пациентов. Минимальное количество жертв зарегистрировано в 2023 году – семь случаев. В первой половине 2025 года скончалось уже пятеро несовершеннолетних.
Наиболее распространенными видами рака среди детей стали злокачественные новообразования крови (лейкозы) и лимфоидной ткани (лимфомы). В этом году две детские смерти произошли из-за острого лейкоза, еще две – из-за опухолей головного мозга, одна смерть связана с диагнозом «лимфома Беркитта».
– Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности детей от онкологических заболеваний за 6 месяцев 2025 года аналогичен предшествующему периоду 2024 года. Колебания вышеуказанных показателей незначительны и не создают значимых статистических изменений, – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в регионе наблюдается устойчивая тенденция роста числа новых случаев выявления новообразований.