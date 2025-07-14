Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Нападающий заявил, что не видит причин переживать, скучать или жаловаться, ведь команда найдет замену и продолжит борьбу за новые цели.
Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Наиль Якупов поделился своим мнением относительно перехода форварда Рида Буше в «Автомобилист».
Комментируя ситуацию, Якупов отметил, что уход Буше не стал неожиданностью, поскольку между руководством клуба и самим спортсменом продолжительное время велись переговоры, которые завершились безрезультатно.
– Я просто знаю, что давно шел диалог его с клубом и ни к чему не пришел. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определенным игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял, – цитирует «Чемпионат» Якупова.
Относительно взаимоотношений с Буше Якупов отметил, что дружба часто прерывается после перехода одного из партнеров в другой клуб. 
– Бывает, что играешь с партнерами по пять-семь лет, семьями общаешься, ужинать вместе ходишь, а потом переходят в другую команду, и связь на этом заканчивается. Люди приходят и уходят, это просто жизнь. Все меняется, команда идет вперед в новом составе. Так что слишком переживать, скучать или жаловаться, что кого-то не хватает, не нужно, – сказал нападающий.
Форвард добавил, что замена Буше другим хоккеистом позволит «Авангарду» стремиться к достижению новых целей.
– Как говорят, незаменимых людей не бывает. Опять же, я не конкретно Рида имею в виду, его здесь в Омске обожают, он рекорды побил, голы втыкал, в чемпионский год был ключевой игрок. Но без него мы вчетвером не будем играть. Поставят другого, и будем двигаться вперед. Ему только удачи и терпения, потому что я понимаю, что тяжело жить вдалеке от семьи, – заключил Якупов.
Напомним, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В этом году переговоры о новом контракте затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста, и в итоге он продолжил карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Контракт с уральцами заключен на один сезон. По нему Буше заработает 90 млн рублей.
Ранее гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков отказался считать «нашим» ушедшего из команды Буше.
5223Мария Филимонова
·Спорт

Нападающий заявил, что не видит причин переживать, скучать или жаловаться, ведь команда найдет замену и продолжит борьбу за новые цели.
Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Наиль Якупов поделился своим мнением относительно перехода форварда Рида Буше в «Автомобилист».
Комментируя ситуацию, Якупов отметил, что уход Буше не стал неожиданностью, поскольку между руководством клуба и самим спортсменом продолжительное время велись переговоры, которые завершились безрезультатно.
– Я просто знаю, что давно шел диалог его с клубом и ни к чему не пришел. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определенным игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял, – цитирует «Чемпионат» Якупова.
Относительно взаимоотношений с Буше Якупов отметил, что дружба часто прерывается после перехода одного из партнеров в другой клуб. 
– Бывает, что играешь с партнерами по пять-семь лет, семьями общаешься, ужинать вместе ходишь, а потом переходят в другую команду, и связь на этом заканчивается. Люди приходят и уходят, это просто жизнь. Все меняется, команда идет вперед в новом составе. Так что слишком переживать, скучать или жаловаться, что кого-то не хватает, не нужно, – сказал нападающий.
Форвард добавил, что замена Буше другим хоккеистом позволит «Авангарду» стремиться к достижению новых целей.
– Как говорят, незаменимых людей не бывает. Опять же, я не конкретно Рида имею в виду, его здесь в Омске обожают, он рекорды побил, голы втыкал, в чемпионский год был ключевой игрок. Но без него мы вчетвером не будем играть. Поставят другого, и будем двигаться вперед. Ему только удачи и терпения, потому что я понимаю, что тяжело жить вдалеке от семьи, – заключил Якупов.
Напомним, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В этом году переговоры о новом контракте затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста, и в итоге он продолжил карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Контракт с уральцами заключен на один сезон. По нему Буше заработает 90 млн рублей.
Ранее гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков отказался считать «нашим» ушедшего из команды Буше.
5223Мария Филимонова