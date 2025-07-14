Нападающий заявил, что не видит причин переживать, скучать или жаловаться, ведь команда найдет замену и продолжит борьбу за новые цели.

Наиль Якупов поделился своим мнением относительно Рида Буше в «Автомобилист». Нападающий хоккейного клуба «Авангард»поделился своим мнением относительно перехода форвардав «Автомобилист».

Комментируя ситуацию, Якупов отметил, что уход Буше не стал неожиданностью, поскольку между руководством клуба и самим спортсменом продолжительное время велись переговоры, которые завершились безрезультатно.

– Я просто знаю, что давно шел диалог его с клубом и ни к чему не пришел. Просто рано или поздно наступает предел: руководители не будут постоянно ждать, ходить за определенным игроком. Я не про Рида конкретно говорю, а в целом. Были всякие обстоятельства, я никого не виню и не оправдываю, с Буше у меня ровные отношения, он голеадор настоящий, цифры говорят сами за себя. Но я как-то спокойно воспринял, – цитирует «Чемпионат» Якупова.

Относительно взаимоотношений с Буше Якупов отметил, что дружба часто прерывается после перехода одного из партнеров в другой клуб.

– Бывает, что играешь с партнерами по пять-семь лет, семьями общаешься, ужинать вместе ходишь, а потом переходят в другую команду, и связь на этом заканчивается. Люди приходят и уходят, это просто жизнь. Все меняется, команда идет вперед в новом составе. Так что слишком переживать, скучать или жаловаться, что кого-то не хватает, не нужно, – сказал нападающий.

Форвард добавил, что замена Буше другим хоккеистом позволит «Авангарду» стремиться к достижению новых целей.

– Как говорят, незаменимых людей не бывает. Опять же, я не конкретно Рида имею в виду, его здесь в Омске обожают, он рекорды побил, голы втыкал, в чемпионский год был ключевой игрок. Но без него мы вчетвером не будем играть. Поставят другого, и будем двигаться вперед. Ему только удачи и терпения, потому что я понимаю, что тяжело жить вдалеке от семьи, – заключил Якупов.

Напомним, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В этом году переговоры о новом контракте затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста, и в итоге он продолжил карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Контракт с уральцами заключен на один сезон. По нему Буше заработает 90 млн рублей.