Герман Чистяков считает, что расставание с американским форвардом является естественным процессом.
Генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков прокомментировалуход американского форварда Рида Буше, разъяснив позицию клуба относительно расторжения контракта.
– Меня спрашивают болельщики: «Это же наш, как же мы его так легко отдали?!» Ну, что значит «наш»? Он действительно приличное время играл за Омск, играл здорово, классно, хороший парень. Но вы знаете, и на прежних своих проектах в клубах я проходил историю, когда наступает время игроку или вообще в принципе заканчивать, или перезагрузиться и сменить ландшафт, и это послужит каким-то бустом для того, чтобы дальше продолжить на своем уровне, – сказал Чистяков в интервью порталу Om1.
Он подчеркнул, что расставание с Буше носит естественный характер и связано с новым этапом жизненного цикла любого профессионала.
– Рид – классный хоккеист и парень, никакого негатива ни у меня, ни у нас всех в сторону Рида нет. Это его выбор, мы пошли другими путями, искренне желаем ему всяческих успехов и постараемся дальше справиться без него, – добавил Чистяков.
Напомним, что в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. В этом году переговоры о новом контракте затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста, и в итоге он продолжил карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Контракт с уральцами заключен на один сезон. По нему Буше заработает 90 млн рублей.