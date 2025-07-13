Омск-Информ
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·Общество

Вечером в субботу в парке проводился концерт популярной исполнительницы.

Жительница Омска сообщила о недопуске посетителей с собаками в парк «Зеленый остров». Вход для хвостатых и их владельцев закрыли вечером в субботу, 12 июля.

– Не пустили на Зеленый остров. Всех собак разворачивают на входе, – цитирует женщину портал «Новый Омск».

Судя по всему, людей с собаками не пускали в парк по соображениям безопасности. В это время шла подготовка к концерту популярной исполнительницы Клавы Коки (6+). Выступление собрало тысячи людей.

·Общество

Вечером в субботу в парке проводился концерт популярной исполнительницы.

Жительница Омска сообщила о недопуске посетителей с собаками в парк «Зеленый остров». Вход для хвостатых и их владельцев закрыли вечером в субботу, 12 июля.

– Не пустили на Зеленый остров. Всех собак разворачивают на входе, – цитирует женщину портал «Новый Омск».

Судя по всему, людей с собаками не пускали в парк по соображениям безопасности. В это время шла подготовка к концерту популярной исполнительницы Клавы Коки (6+). Выступление собрало тысячи людей.