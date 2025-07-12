Омск-Информ
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·Происшествия

Столкнулись четыре автомобиля.
В Омске продолжается сезон аварий с общественным транспортом. Сегодня, 12 июля, очередное ДТП случилось на улице Кирова, в районе пересечения с 4-й Рабочей.
Как сообщают в соцсетях горожане, столкнулись четыре автомобиля, в том числе троллейбус и автобус. Машины образовали затор.
Отметим, что на этой неделе в Омске произошли две аварии с участием автобусов № 125. Оба раза пострадали пассажиры общественного транспорта.
2987Андрей Андреев
·Происшествия

Столкнулись четыре автомобиля.
В Омске продолжается сезон аварий с общественным транспортом. Сегодня, 12 июля, очередное ДТП случилось на улице Кирова, в районе пересечения с 4-й Рабочей.
Как сообщают в соцсетях горожане, столкнулись четыре автомобиля, в том числе троллейбус и автобус. Машины образовали затор.
Отметим, что на этой неделе в Омске произошли две аварии с участием автобусов № 125. Оба раза пострадали пассажиры общественного транспорта.
2987Андрей Андреев