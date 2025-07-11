Первая авария произошла два дня назад.

Следственный комитет начал проверку по факту сегодняшнего ДТП с участием пассажирского автобуса в Омске. Параллельно ведомство расследует уголовное дело, которое было возбуждено после аналогичной аварии, имевшей место два дня назад.

Как сообщалось ранее, ДТП случилось около 15:40 часов в районе дома № 93 по улице Суворова. По предварительным данным, 62-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», следовавшего по маршруту № 125, не выдержал боковой интервал и столкнулся с припаркованным на обочине автовозом «Рено». В результате аварии с ушибами и ссадинами в больницы доставлены 6 пассажиров аварии. Всего в момент столкновения в салоне находились 15 человек.

– В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя и работников пассажироперевозчика, а также решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Кроме того, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении работников пассажирского предприятия № 8 по ст. 238 УК РФ, по факту ДТП, случившегося 9 июля.

Два дня назад на 804-м километре Исилькульского тракта в районе улицы 22 Декабря столкнулись автобус «ЛиАЗ» 125-го маршрута и фура, водитель которой нарушила Правила дорожного движения. Так же, как и сегодня, в том ДТП пострадали 6 человек.