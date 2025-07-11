Федеральный чиновник обсудил с омскими лесниками перспективу изменений санитарных правил в регионах.

В Омске 8 июля побывал с рабочим визитом вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.Как оказалось, в программу рабочего визита вошло совещение с представителями лесного хозяйства Омской области. Вместе с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым стороны обсудили проблему вымочки.

Омские лесники рассказали, что грунтовые воды с 2016 года массово топят лес. Вода периодически приходит в Оконешниково, Нижнюю Омку, Калачинск, Тюкалинск, Крутинку, Называевск. Лесники призвали федеральные власти изменить санитарные условия, которые бы позволили не доводить зеленые насаждения до крайнего состояния.

– Мы поставили вопрос – изменить санитарные правила в лесах. Это необходимо для того, чтобы не доводить леса до 5-й категории, когда они стоят гнилые и мертвые. Если несколько месяцев березовый лес стоит под водой, это на все 100 % рубка, и ее надо назначать быстрее, в том числе для того, чтобы обеспечить население дровами. Иначе древесина пропадет. Топить вымочкой нельзя, – рассказал руководитель Главного управления лесного хозяйства Омской области Вячеслав Девятериков.

Что ответили статусные чиновники в ответ на запрос их региональных коллег, не уточняется.