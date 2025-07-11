Омск-Информ
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·Общество

Горожане боятся, что произойдет авария, из-за которой они снова останутся без электроэнергии.
Жители микрорайона Ясная Поляна в Омске пожаловались на опасную ситуацию, которая сложилась на местной подстанции. По словам горожан, ветер сорвал с сооружения крышу, и теперь объект электроэнергетики грозят залить дожди.
– Прошло 6 дней, ничего не сделано. Уже и град прошел, и на ближайшие 3 дня дожди, замкнуть может в любую минуту! – опасаются омичи.
Жители микрорайона обращались к ресурсоснабжающей организации, однако ремонт никто пока не делает.
Отметим, что этим летом омичи уже несколько раз сталкивались с длительными отключениями электроэнергии из-за аварий, вызванных сильным ветром и ливнями. Некоторые горожане провели без света пять суток.
1143Андрей Андреев
·Общество

Горожане боятся, что произойдет авария, из-за которой они снова останутся без электроэнергии.
Жители микрорайона Ясная Поляна в Омске пожаловались на опасную ситуацию, которая сложилась на местной подстанции. По словам горожан, ветер сорвал с сооружения крышу, и теперь объект электроэнергетики грозят залить дожди.
– Прошло 6 дней, ничего не сделано. Уже и град прошел, и на ближайшие 3 дня дожди, замкнуть может в любую минуту! – опасаются омичи.
Жители микрорайона обращались к ресурсоснабжающей организации, однако ремонт никто пока не делает.
Отметим, что этим летом омичи уже несколько раз сталкивались с длительными отключениями электроэнергии из-за аварий, вызванных сильным ветром и ливнями. Некоторые горожане провели без света пять суток.
1143Андрей Андреев