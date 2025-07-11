Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Их отключили на время непогоды.

Администрация омских парков приняла решение приостановить работу аттракционов, сообщается в официальном телеграм-канале. Причиной остановки стали плохие погодные условия, сопровождающиеся проливными дождями.

Напомним, что сегодня, 11 июля, дождь будет лить весь день. Непогода продолжится и в выходные. Конкретная дата включения аттракционов пока не называется.

2630Мария Филимонова
·Общество

Их отключили на время непогоды.

Администрация омских парков приняла решение приостановить работу аттракционов, сообщается в официальном телеграм-канале. Причиной остановки стали плохие погодные условия, сопровождающиеся проливными дождями.

Напомним, что сегодня, 11 июля, дождь будет лить весь день. Непогода продолжится и в выходные. Конкретная дата включения аттракционов пока не называется.

2630Мария Филимонова