Температура воздуха местами опустится до +12 °C.
В ближайшие выходные Омск накроет непогода. В субботу, 12 июля, по данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омске и Омской области ожидается небольшой, местами умеренный дождь с грозой и облачное с прояснениями небо. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура установится в районе +17...+22 °C. Местами она опустится до +12 °C.
В воскресенье, 13 июля, в регионе немного похолодает. Омичам также обещают небольшой, местами умеренный дождь, но без грозы. Ожидается северо-западный, западный ветер, его скорость составит 9–14 м/с. Температура установится в районе +15...+20 °C.
Атмосферное давление в выходные существенно не изменится.
Напомним, что сегодня, 11 июля, дождь будет идти весь день.