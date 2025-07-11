Согласно данным метеосайтов, осадки будут продолжаться до самого вечера.

В пятницу, 11 июля, в Омске прогнозируется дождливая погода. Популярные метеосайты сообщают, что осадки будут идти весь день. По данным портала «Гисметео», с полудня до девяти часов вечера выпадет около 5 мм осадков в жидком эквиваленте. «Яндекс Погода» дает 90-процентную влажность на протяжении всего рабочего дня.

Температура воздуха составит до +23 градусов. Ожидается слабый ветер с порывами до 9 м/с. Дожди сохранятся и на ближайшие выходные. При этом если в субботу, 12 июля, ожидается похолодание до +17 градусов, то в воскресенье резко потеплеет до +27.