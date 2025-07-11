В свое время Дарья Бикмаева задекларировала доход в 2 копейки и три дорогие иномарки.

Бывший депутат омского Заксобрания Дарья Бикмаева, которую сейчас судят за мошенничество с зарплатой ее помощника, работает обычным терапевтом в городской поликлинике № 15. Об этом экс-парламентарий сообщила на заседании Центрального районного суда Омска.

Как сообщилось ранее, Бикмаева, а также действующий депутат Омского горсовета Инна Гомолко и одноклассник последней Евгений Толстопятов оказались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с октября 2021 года по декабрь 2023 года Гомолко, будучи общественным помощником депутата ЗС Дмитрия Павлова, устроила Толстопятова помощником депутата Бикмаевой. Толстопятов передал Гомолко свою банковскую карту, на которую поступала его зарплата. Деньгами по своему усмотрению распоряжалась Гомолко, часть средств она отдавала Бикмаевой.

В общей сложности фигуранты похитили более 1,8 млн рублей. Бикмаева и Толстопятов признали вину в полном объеме. Гомолко все предъявленные обвинения отрицает. На время суда экс-депутат ЗС и ее сообщница из горсовета находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Бикмаева, попавшая в омское Заксобрание в возрасте 23 лет по спискам партии «Коммунисты России», на тот момент училась в медицинском университете. В конце 2023 года она без объяснения причин сложила депутатские полномочия. Сейчас, как выяснилось, экс-народная избранница лечит людей в обычной омской поликлинике. Отзывы пациентов о ее работе в основном положительные.

Общественности Дарья Бикмаева запомнилась декларацией за 2021 год, в которой были указаны доход в 2 копейки и владение тремя дорогими иномарками – Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX570 и Toyota RAV4. По данным СМИ, отцом девушки является скандально известный предприниматель Денис Клевакин, осужденный за контрабанду наркотиков. Мужчина также «отличился» стрельбой из пистолета во дворе жилого дома на улице Лермонтова.