Более 300 омичей получили штрафы за безбилетный проезд.

На заседании Омского горсовета прозвучало предложение повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. В прошлом году этот штраф был увеличен, и сейчас «зайцу» придется заплатить от 300 до 2000 рублей.

Ужесточить финансовое наказание за правонарушение предложил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструкты Юрий Арчибасов.

– Его же должны привлекать к ответственности исходя из своего умышленного правонарушения. Почему 300? Вы боитесь, что люди пойдут в суд и скажут, что тысяча много? – возмутился парламентарий.

Арчибасов выразил надежду, что с увеличением штрафа количество безбилетников уменьшится. Однако дело не только в количестве «зайцев», но и в количестве средств, которые они приносят.

На выписывание одного штрафа за безбилетный проезд город тратит 500 рублей, в то время как само наказание – 300 рублей. То есть мэрия остается в минусе на 200 рублей с каждого такого нарушителя, ибо в 90 % случаев, как рассказала и.о. директора департамента контроля Омска Ольга Черевиченко, нарушители не являются на подпись протоколов и приходится задействовать почту.

С периода увеличения штрафа на «зайцев» было уплачено 352 штрафа. Из которых 350 – по 300 рублей для попавшихся впервые и 2 повторных штрафа по 1500 рублей. В общей сумме безбилетников оштрафовали на 108 тысяч рублей.