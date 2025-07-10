Суд отправил его под арест на два месяца.
В пятницу, 4 июля, 61-летний мужчина попытался ограбить магазин сладостей на улице Завертяева, применив угрозы с использованием ножа. Продавец вовремя поднял шум, заставив злоумышленника скрыться с места происшествия.
Следователями отдела полиции № 11 УМВД России по Омску было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Оперативники вычислили и задержали подозреваемого, ранее судимого за аналогичные преступления. На допросе мужчина признался, что заранее спланировал нападение, выбрав в качестве оружия бытовой кухонный нож.
Центральный районный суд рассмотрел ходатайство следователя и отправил злоумышленника под арест, поместив его в следственный изолятор на два месяца.
За данное преступление мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.