На нее уже выделили более 20 млн рублей.

Омские чиновники начали подготовку к городской выставке зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025». На портале «Госзакупки» появилось несколько аукционов.

Контракт на изготовление, монтаж и оформление восьми ландшафтных экспозиций в Выставочном сквере получила предпринимательница Олеся Владимировна Ткаченко. За эту работу она получит 14,925 млн рублей.

В Выставочном сквере будут располагаться георгиевская лента из цветов, пограничный столб, языки пламени, знамя Победы и др.

«Флору-2025» посвятят Году защитника Отечества, 80-летию Победы и званию Омска «Молодежная столица России». Основные композиции появятся в Выставочном сквере и на набережной Тухачевского.

Еще 75 тыс. рублей чиновники выделили на оформление навигационных указателей на территории выставки. За 4 млн рублей поставят рассаду, а 1 млн потратят на охрану композиций.