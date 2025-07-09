Депутаты не одобрили строительство жилья, которое обернется пробками и нехваткой детсадов.

В среду, 9 июля, в Омском городском Совете состоялось заседание комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Депутаты снова обсудили комплексное развитие территории бывшей ТЭЦ-1 на улице Петра Некрасова неподалеку от Воскресенского сквера.

Пока на территории можно строить только объекты общественно-делового назначения. Однако чиновники департамента архитектуры от имени инициатора вопроса, АО «Центр строительных проектов», просят разрешить там строительство малоэтажных жилых домов. При этом чиновники департамента образования и департамента транспорта выступают против.

– Мы подготовили замечания и хотели обратить внимание депутатов на то, что застройка территории ТЭЦ широко обсуждается в СМИ. Мы запросили информацию в департаменте образования и департаменте транспорта. Установлено, что на этой территории нет дошкольных учреждений. В радиусе 2 км они есть, но в случае жилой застройки мест в детсадах будет не хватать 140 детям. Кроме того, к 2026 году возникнет потребность в 930 местах для школьников, – отметила помощник прокурора города Омска Людмила Крамаренко.

В прокуратуре считают, что заведомая невозможность обеспечения граждан социальными объектами может служить поводом для отказа. Департамент транспорта также выступает против, потому что новый жилой комплекс на месте бывшей ТЭЦ станет причиной пробок на дорогах. Ранее застройку не одобрил и архитектурный совет.

– Позиция департамента архитектуры понятна, но департаменты образования и транспорта против. У вас существует межведомственное согласование. Зачем тогда вносить проект? – отметил депутат Алексей Провозин.

В итоге идею застройки депутаты не одобрили, проект оставили в комитете. Депутаты посоветовали чиновникам предложить владельцу территории обмен на другой участок, где он сможет строить без таких проблем для города.