Аграрий не согласен с размером компенсации за принадлежащие ему участки.

В понедельник, 7 июля, Арбитражный суд Омской области принял решение об изъятии у главы крестьянско-фермерского хозяйства Ивана Зубова двух земельных участков, по которым пройдет трасса будущего Северного обхода Омска.

С иском к фермеру обратилось казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области». В прошлом году аграрию были направлены письма об изъятии у него двух земельных участков в пригороде Омска площадью 3 и 12 тыс. кв. м. Зубов не возражал против изъятия, но его не устроил размер компенсации за участки, поэтому предприниматель не стал подписывать соглашение с областным УДХБ.

Арбитражный суд постановил изъять у фермера спорную землю, а вопрос компенсации за нее решить в рамках отдельного производства. У Зубова будет месяц, чтобы обжаловать это решение в Восьмом арбитражном апелляционном суде, уточняет РБК Омск.

Ранее вице-губернатор Омской области Динар Курманов заявлял, что 88 % земель, необходимых для строительства Северного обхода, уже изъяты в собственность региона. Накануне губернатор Виталий Хоценко сообщил, что дорогу начнут строить до конца 2025 года. Сдача объекта состоится в 2028 году.

В рамках строительства трассы предполагается возведение двух мостов через Иртыш и Омь, пяти развязок и 19 путепроводов. Общая длина Северного обхода составит 65,3 км, он свяжет между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. Стоимость объекта превышает 60 млрд рублей, дорога строится в рамках концессионного соглашения между правительством региона и одной из структур «Газпромбанка».