Банк имеет высокие показатели, хотя год еще не закончился.

С начала 2025 года в процедуре банкротства в Сибири Сбер реализовал залогового имущества на 503 млн рублей. 70% этого портфеля пришлось на коммерческую недвижимость.

Покупка активов с последующей перепродажей или запуском нового бизнеса — одна из самых выгодных стратегий в 2024 году. Аукционы по банкротству позволяют инвесторам приобрести активы со значительным дисконтом, что формирует устойчивый спрос на производственные площади, склады, офисы и торговые помещения.

Площадка «Портал DA» от Сбера позволяет приобрести залоговые активы с дисконтом до 50-70%. Одни из самых существенных дисконтов сейчас предлагаются на квартиру в центре Красноярска и нежилое здание в Новокузнецке. В общей сложности на площадке размещено залога на сумму 508 млн рублей.

На «Портале DA» продаются как залоговые активы (квартиры, земельные участки и даже кредитные портфели банков), так и непрофильные активы клиентов (коммерческие здания, торговые центры, производства и даже действующий бизнес).

- Сибирь остается перспективным регионом для инвестиций в коммерческую недвижимость через торги по банкротству, - рассказал заместитель председателя Сибирского банка Сбера Дмитрий Жоров. - Важно учитывать, что на большой дисконт могут влиять сопутствующие риски: наличие арестов, высокий физический износ актива, требующий вложений в ремонт. Главное – тщательно проверять лоты и оценивать риски. И с этой задачей помогает справиться «Портал DA», цель которого – сделать процесс реализации залоговых активов прозрачным, а путь инвестора от поиска до сделки простым. Три главных его преимущества – это передовые технологии, сервисы и аудитория.

«Портал DA» – это маркетплейс от группы Сбера, предназначенный для покупки и продажи бизнес-активов и залогового имущества. Для клиентов на сайте доступны дополнительные сервисы – от агента, который поможет принять участие в торгах, до расчета кредитного потенциала. Для компаний интегрирована возможность ознакомиться с доступными мерами господдержки. На «Портале DA» доступно дистанционное общение с сотрудником банка, который поможет сделать правильный выбор.