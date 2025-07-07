Экс-президент «Авангарда» уверен в успехе тренера в Ярославле.

Боб Хартли отлично впишется в сложившуюся игровую концепцию команды, уверен экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский. Недавно назначенный главным тренером хоккейного клуба «Локомотив» из Ярославляотлично впишется в сложившуюся игровую концепцию команды, уверен экс-президент омского «Авангарда»

Игоря Никитина готов играть под руководством Хартли. В принципе, у них один стиль. Единственное, Хартли еще больше обращает внимание на какие‑то игровые моменты. Но Ярославль готов к этому. По стилю команда и тренер подходят друг другу, – – «Локомотив» послеготов играть под руководством Хартли. В принципе, у них один стиль. Единственное, Хартли еще больше обращает внимание на какие‑то игровые моменты. Но Ярославль готов к этому. По стилю команда и тренер подходят друг другу, – цитирует «Матч ТВ» Сушинского.

На вопрос о вероятности повторения успехов, достигнутых Хартли в «Авангарде», экс-президент ответил утвердительно. Он подчеркнул, что тренер намерен построить эффективную систему игры, успех которой зависит от множества факторов, в частности игровых решений.

Говоря о шансах «Локомотива» защитить титул победителя Кубка Гагарина, Сушинский напомнил, что костяк команды сохраняется, и шансы на победу высоки.

Напомним, что Хартли работал главным тренером «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021-й. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.