Омск-Информ
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·Общество

Иван Каргаполов покинул пост судьи Ленинского районного суда.

Коллектив Ленинского районного суда г. Омска проводил в почетную отставку судью Ивана Каргаполова. Его заявление «по собственному желанию» рассматривали в Квалификационной коллегии судей Омской области в январе 2025 года. 

В судебной системе Иван Каргаполов начал свой трудовой путь с 2009 года, он был назначен на должность судьи Черлакского районного суда Омской области. В 2013 году по президентскому указу назначен федеральным судьей Ленинского районного суда г. Омска

– Специализировался он на рассмотрении уголовных дел, имеет пятый квалификационный класс, – сообщает пресс-служба Омского областного суда.  

Коллеги поблагодарили экс-судью за годы многолетней безупречной работы.

·Общество

Иван Каргаполов покинул пост судьи Ленинского районного суда.

Коллектив Ленинского районного суда г. Омска проводил в почетную отставку судью Ивана Каргаполова. Его заявление «по собственному желанию» рассматривали в Квалификационной коллегии судей Омской области в январе 2025 года. 

В судебной системе Иван Каргаполов начал свой трудовой путь с 2009 года, он был назначен на должность судьи Черлакского районного суда Омской области. В 2013 году по президентскому указу назначен федеральным судьей Ленинского районного суда г. Омска

– Специализировался он на рассмотрении уголовных дел, имеет пятый квалификационный класс, – сообщает пресс-служба Омского областного суда.  

Коллеги поблагодарили экс-судью за годы многолетней безупречной работы.