Бывший тренер сборной России не впечатлен результатами Хартли в Омске.
Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение экс-наставника «ястребов» Боба Хартли на должность главного тренера «Локомотива».
Плющев выразил осторожность относительно перспектив сотрудничества Хартли с ярославским коллективом.
– Сложно сказать, нужен Хартли «Локомотиву» или нет. Сейчас в прессе его кандидатуру ярко обсуждают, красочно его характеризуют, – цитирует Плющева «Спортс».
Экс-тренер сборной подчеркнул, что опыт Хартли «Авангарде» был далек от идеала.
– Отмечу лишь, что до прихода Ильи Ковальчука на вторую половину сезона дела у Хартли в Омске складывались не лучшим образом. Говорить, что он выстроил там какую-то солидную команду, не приходится. Не считаю его достаточно выдающимся специалистом, – заключил Плющев.
Напомним, что вчера, 5 июля стало известно о назначении Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива». По данным инсайдеров, его зарплата составит 2 млн долларов.
Отметим, что Хартли работал главным тренером «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021-й. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.