Все произошло вечером на улице 21-я Амурская.
Омская полиция расследует уголовное дело в отношении 22-летнего парня, который обвиняется в совершении преступления по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Молодой омич силой завладел дорогой иномаркой.
Вечером 18 июля на улице 21-я Амурская в Центральном округе Омска фигурант подошел к остановившемуся на светофоре автомобилю BMW X5, открыл дверь и нанес удар кулаком в лицо водителю. После этого беспредельщик вытащил водителя из машины, стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, еще раз ударил в лицо, а затем сел за руль чужого автомобиля и скрылся.
– Центральный районный суд Омска с учетом представленных материалов и данных о личности обвиняемого избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.
Расследованием уголовного дела занимается городской отдел полиции № 11.