Омск-Информ
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·Спорт

Он является главным претендентом на должность.
Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли является основным претендентом на пост главного тренера «Локомотива», сообщает портал Metaratings.ru. Переговоры между сторонами находятся в активной стадии.
Отметим, что Боб Хартли работал в КХЛ на посту главного тренера «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021 год. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.
Ярославская команда в минувшем сезоне одержала победу над челябинским «Трактором» в финале Кубка Гагарина со счетом 4–1, завоевав трофей впервые в своей истории.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривал Хартли на пост главного тренера, но его запросы оказались слишком высокими.
Мария Филимонова
·Спорт

Он является главным претендентом на должность.
Бывший тренер «Авангарда» Боб Хартли является основным претендентом на пост главного тренера «Локомотива», сообщает портал Metaratings.ru. Переговоры между сторонами находятся в активной стадии.
Отметим, что Боб Хартли работал в КХЛ на посту главного тренера «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021 год. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.
Ярославская команда в минувшем сезоне одержала победу над челябинским «Трактором» в финале Кубка Гагарина со счетом 4–1, завоевав трофей впервые в своей истории.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассматривал Хартли на пост главного тренера, но его запросы оказались слишком высокими.
Мария Филимонова