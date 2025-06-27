Ярославский клуб искал нового главного тренера на североамериканском рынке.
Стало известно, что ярославский хоккейный клуб «Локомотив» рассматривал бывшего тренера «Авангарда» Боба Хартли на пост главного тренера своей команды.
– Изучают в Ярославле и североамериканский рынок. Представители «Локомотива» рассматривали возможность возвращения в КХЛ Боба Хартли, но его запросы оказались чрезмерно высокими. Входит в шорт-лист и опытный канадский специалист Дэйв Типпет, который не работает уже больше трех лет после увольнения из «Эдмонтона». Рассматривали в Ярославле и других североамериканцев, но до детальных переговоров дело пока не дошло, – сообщает AllHockey.ru со ссылкой на свой источник.
Отметим, что Боб Хартли работал в КХЛ на посту главного тренера «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021 год. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.
Отметим, что бывший наставник ярославской команды Игорь Никитин тоже является выходцем из «Авангарда». Сейчас он находится на посту главного тренера ЦСКА. Клуб подписал с ним контракт на пять лет.