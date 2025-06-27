Омск-Информ
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·Спорт

Ярославский клуб искал нового главного тренера на североамериканском рынке.
Стало известно, что ярославский хоккейный клуб «Локомотив» рассматривал бывшего тренера «Авангарда» Боба Хартли на пост главного тренера своей команды.
– Изучают в Ярославле и североамериканский рынок. Представители  «Локомотива» рассматривали возможность возвращения в КХЛ Боба Хартли, но его запросы оказались чрезмерно высокими. Входит в шорт-лист и опытный канадский специалист Дэйв Типпет, который не работает уже больше трех лет после увольнения из «Эдмонтона». Рассматривали в Ярославле и других североамериканцев, но до детальных переговоров дело пока не дошло, –  сообщает AllHockey.ru со ссылкой на свой источник. 
Отметим, что Боб Хартли работал в КХЛ на посту главного тренера «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021 год. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.
Отметим, что бывший наставник ярославской команды Игорь Никитин тоже является выходцем из «Авангарда». Сейчас он находится на посту главного тренера ЦСКА. Клуб подписал с ним контракт на пять лет.
Мария Филимонова
·Спорт

Ярославский клуб искал нового главного тренера на североамериканском рынке.
Стало известно, что ярославский хоккейный клуб «Локомотив» рассматривал бывшего тренера «Авангарда» Боба Хартли на пост главного тренера своей команды.
– Изучают в Ярославле и североамериканский рынок. Представители  «Локомотива» рассматривали возможность возвращения в КХЛ Боба Хартли, но его запросы оказались чрезмерно высокими. Входит в шорт-лист и опытный канадский специалист Дэйв Типпет, который не работает уже больше трех лет после увольнения из «Эдмонтона». Рассматривали в Ярославле и других североамериканцев, но до детальных переговоров дело пока не дошло, –  сообщает AllHockey.ru со ссылкой на свой источник. 
Отметим, что Боб Хартли работал в КХЛ на посту главного тренера «Авангарда» четыре года – с 2018 по 2021 год. В 2021 году с ним омский клуб взял Кубок Гагарина.
Отметим, что бывший наставник ярославской команды Игорь Никитин тоже является выходцем из «Авангарда». Сейчас он находится на посту главного тренера ЦСКА. Клуб подписал с ним контракт на пять лет.
Мария Филимонова