20 тонн незаконно ввезенной продукции возвращены в Казахстан.

Вчера, 2 июля, стало известно, что совместная проверка специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области и представителей Омской таможни выявила крупный случай контрабанды сельскохозяйственной продукции на границе с Казахстаном. Около контрольно-пропускного пункта «Ольховка» в Черлакском районе было обнаружено транспортное средство, перевозящее свежую морковь массой 20 тонн.

При проверке выяснилось, что сопроводительный фитосанитарный сертификат признан недействительным, а сама продукция имела несоответствие заявленным характеристикам: в партиях обнаружена ботва, не указанная в сопроводительной документации.

Провинившийся перевозчик привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, ему назначен денежный штраф. Весь объем незаконно ввезенной продукции передан под контроль Россельхознадзора и направлен обратно в Казахстан.