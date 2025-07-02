В тренерском штабе армейцев будут работать сразу три легенды омского «Авангарда».

Легенда «Авангарда», бывший тренер и генеральный менеджер клуба Антон Курьянов подписал 5-летний контракт с ЦСКА. Специалист войдет в тренерский штаб Игоря Никитина. Ранее сообщалось, что Никитин и его помощники заключили с армейским клубом пятилетние соглашения.

За период игровой карьеры Антон Курьянов выигрывал чемпионат мира в составе сборной России (2012 год) и чемпионат России в составе «Авангарда» (2004 год). Тренерскую карьеру он начал в 2018 году, работая в «Авангарде» и «Локомотиве». В 2025 году вместе с ярославским клубом выиграл Кубок Гагарина. Главным тренером железнодорожников в минувшем сезоне работал Игорь Никитин.

Помимо Никитина и Курьянова, на тренерском мостике ЦСКА будет находиться еще одна легенда «Авангарда» – Александр Попов. После многолетнего выступления за «ястребов» в 2016 году он перешел в столичный клуб и отыграл за него шесть сезонов, завоевав два Кубка Гагарина (2019 и 2022 годы). Завершив игровую карьеру, Попов остался в ЦСКА в качестве тренера.

Добавим, что Курьянов и Попов ранее выступали в одном звене, а их тренерской специализацией является работа с нападающими.

Ранее сообщалось, что 8 июля Антон Курьянов привезет в Омск Кубок Гагарина, завоеванный ярославским «Локомотивом».