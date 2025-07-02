Омск-Информ
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·Спорт

Несмотря на контракт с омским клубом, «Пингвинз» сохранили права на форварда.
Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» закрепил права на Василия Пономарева путем подачи квалификационного предложения. В июне форвард заключил соглашение с «Авангардом» сроком на три года.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас сообщил, что будет внимательно наблюдать за его прогрессом.
– Я знаю, что он подписал контракт в России на несколько лет. Он продолжит свое развитие. Мы будем пристально следить за ним, – цитирует Дубаса портал «Спортс».
В прошлом сезоне Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) набранное очко.
Ранее «Авангард» объявил о подписании трехлетнего контракта с 22-летним форвардом. Пономарев рассказывал, что готов к конкуренции и хотел бы сделать Омск счастливым уже в ближайшем сезоне.
Мария Филимонова
·Спорт

Несмотря на контракт с омским клубом, «Пингвинз» сохранили права на форварда.
Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» закрепил права на Василия Пономарева путем подачи квалификационного предложения. В июне форвард заключил соглашение с «Авангардом» сроком на три года.
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас сообщил, что будет внимательно наблюдать за его прогрессом.
– Я знаю, что он подписал контракт в России на несколько лет. Он продолжит свое развитие. Мы будем пристально следить за ним, – цитирует Дубаса портал «Спортс».
В прошлом сезоне Пономарев провел 7 матчей за «Питтсбург» и не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 57 матчей с учетом плей-офф и 41 (15+26) набранное очко.
Ранее «Авангард» объявил о подписании трехлетнего контракта с 22-летним форвардом. Пономарев рассказывал, что готов к конкуренции и хотел бы сделать Омск счастливым уже в ближайшем сезоне.
Мария Филимонова