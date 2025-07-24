Мемориальный центр для домашних животных существует в городе уже несколько лет.

Домашние животные давно стали для омичей членами семьи. Кошечек и собачек ласково зовут «сына» или «доча», не скупятся на игрушки и наряды, покупают хорошие корма и дорогие лекарства, если питомец заболеет.

Зоомагазинов в Омске – огромное количество, грумминговые салоны изобилуют во всех округах, ветеринарные клиники встречаются на каждом шагу. Однако есть еще один аспект такой любви – посмертный.

Биологические отходы

Омичи неоднократно просили власти открыть кладбище для домашних животных, однако ветслужба на этот счет высказывается однозначно: любые захоронения зверья незаконны и опасны. Природоохранная прокуратура настроена жестко, и все стихийные погосты с «барсиками» и «шариками» предписывает немедленно сносить, а территорию обеззараживать. Так было и до 1 марта 2025 года, и после, когда минсельхоз обновил правила уничтожения биологических отходов – именно таковыми закон считает домашних питомцев.

За бездомных собак и кошек отвечает муниципальный приют. Приказом Главного управления ветеринарии Омской области от 02.12.2020 № 71 утверждены нормативы стоимости такой работы за одну особь: за умерщвление животных без владельцев установлена сумма в 1463,10 руб., а на утилизацию трупов животных без владельцев – 102,19 руб. Вместе с тем следует отметить, что бюджетом города Омска в 2025 году предусмотрены средства по подбору и утилизации трупов животных без владельцев в размере 1 475,25 тыс. руб. Финансирование проходит в рамках реализации муниципальной программы города «Формирование комфортной городской среды».

– По состоянию на 01.06.2025 БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» умерщвлено 54 животных без владельцев, утилизировано 197 трупов животных, – сообщила руководитель БУ г. Омска «Муниципальный приют для животных» Юлия Нефедова.

В приюте для этих целей есть инсинераторные установки. О приобретении одной такой «Омск-информ» сообщал ранее. В мэрии тогда пояснили, что трупы животных утилизируются в биотермический утилизатор, расположенный за Ново-Южным кладбищем в Ленинском округе.

В землю – нельзя

Жительница городка Нефтяников похоронила питомца, умершего в весьма почтенном возрасте, под окнами своей многоэтажки. Лопатой выкопала ямку под тополем, с почестями и рыданием закопала своего Ваську. По-человечески ее понять можно, но закон такие действия запрещает. Самостоятельное захоронение домашних животных владельцами, включая захоронение на собственном участке, считается незаконным, а с 1 марта 2025 года в России вступили в действие приказы Минсельхоза России об утверждении правил уничтожения биологических отходов – кошек и собак.

– Единственным легальным способом утилизации останков животных является их кремация, – сообщили в Главном управлении ветеринарии Омской области.

Даже создание скотомогильников оказалось под запретом, а те, что уже имеются, должны быть законсервированы к 2030 году, об этом сказано в приказе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.11.2024 № 677.

Колумбарий для Нюши и Джеймсика

Между тем несколько лет в Омске работает колумбарий мемориального центра для домашних животных. Открыл его предприниматель Геннадий Сощик, когда-то возглавлявший МУП «Спецавтохозяйство» – учреждение, ранее занимавшееся бездомными животными в Омске. Сегодня эта функция возложена на муниципальный приют для животных.

Услуги мемориального центра недороги, за останками питомцев присмотрят за 200 рублей в месяц или 2 400 в год.

– У нас есть не только собаки и кошки, но есть и кролики, и хомячки, и попугаи, – рассказал сотрудник Центра мемориальных услуг для животных «Альтернатива» Евгений Овсянников.

Никаких надгробий на территории центра нет, есть только таблички, которые привозят хозяева. На них пишут очень трогательные слова: «Навеки в наших сердцах», «В моем сердце навечно», «Любимому члену семьи», «Ты живешь в наших сердцах».

Крестов, которые так любят устанавливать на стихийных погостах для домашних животных, здесь тоже не встретишь – за этим строго следят и этических норм не нарушают. У каждой ячейки – цветы, зимой и летом.

Стихийные кладбища для домашних животных постепенно сходят на нет, омичи все чаще кремируют своих питомцев, когда те умирают. В обществе постепенно укрепляется такой цивилизованный подход к собакам, кошками и другой живности. Через некоторое время у омичей, возможно, сформируется и осознанный подход к заведению питомцев. Сегодня бездомные собаки доставляют гораздо больше хлопот, чем неживые.