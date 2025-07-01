Переименование обсудят жители, а решение примут депутаты.

Вечером 2 июля в станице Генераловка пройдет народный сход, одной из тем которого станет вопрос, связанный с памятью покойного атамана Генераловского станичного казачьего общества Григория Остапченко, скончавшегося на прошлой неделе.

Как сообщила администрация Одесского района, завтра, 2 июля, жители соберутся обсудить предложение о переименовании Казачьего переулка в переулок имени атамана Григория Остапченко.

Окончательное решение принимается не гражданами, а после прохождения определенной процедуры. Сначала жители должны подать свою инициативу в топонимическую комиссию, которая должна дать положительное заключение. Если рекомендация комиссии будет позитивной, вопрос перейдет на рассмотрение муниципальных депутатов.

Станица Генераловка, официально считающаяся деревней, была основана в 1906 году казаками, переселившимися в Сибирь из донского войска. Григорий Остапченко, прямой потомок первых переселенцев, в 1990-х годах учредил в Генераловке казачье общество, которым руководил до своей смерти в возрасте 67 лет.

Ранее сообщалось, что омские казаки добились переименования автобусной остановки рядом с СКК им. Блинова.