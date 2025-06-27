Прощание с Григорием Остапченко состоится 28 июня.

Сегодня, 27 июня, на 68-м году жизни скончался председатель Генерального станичного казачьего общества Одесского района Омской области Григорий Остапченко. Об этом сообщил глава Одесского района Евгений Журавлев в своем телеграм-канале.

В комментариях местные жители выражают соболезнования родным и близким Остапченко, отзываясь о нем как о хорошем человеке.

Прощание с лидером казачества состоится завтра, 28 июня, у мемориала возле Генераловской средней общеобразовательной школы с 12:00 до 13:30.