Секреты кроются в бактериях и продуктах, которые размягчают эмаль.

Наида Османова рассказала, когда правильно чистить зубы утром. Как сообщает « Врач-стоматолог, имплантолог, специалист по навигационной хирургиирассказала, когда правильно чистить зубы утром. Как сообщает « Лента.ру », это лучше делать до завтрака, а не после.

Причина в том, что за ночь во рту скапливаются бактерии, а во время еды они попадают в желдок. Чтобы минимизировать бактериальную нагрузку на организм, этого лучше не допускать.

Тем, кто чистит зубы после завтрака, врач посоветовала подождать полчаса после еды. Дело в том, что многие продукты, например, фрукты, соки и кофе, содержат кислоты, которые временно размягчают эмаль. Слюне потребуется полчаса, чтобы нейтрализовать кислоты. Тогда на эмали восстановится пелликула, то есть тонкая защитная пленка.