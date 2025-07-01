Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» планируют повторный выезд в Кам-Курск для продолжения поиска Милены Акентьевой.

В первой половине июля планируется повторный выезд в Камышино-Курское Муромцевского района Омской области на поиск 18-летней Милены Акентьевой. Девушка пропала 18 мая 2025 года, с этого времени о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

С 19 мая по 1 июня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» находились на месте 13 суток, искали Милену в крайне тяжелых условиях: заболоченный лес, высокая трава, подтопленные территории, грязь, мошка, комары, жаркая погода.

– За эти дни через штаб поиска прошел 731 человек: добровольцы поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «ДоброСпас-Омск», сотрудники полиции, пожарно-спасательной части и Росгвардии, местные жители, пилоты вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» с аэродрома «Поповка», участники квадроклуба KVADRO ACTIVE, – рассказали в «ЛизаАлерт».

Было пройдено более 1959 км, на технике проехали 1474 км. Проверили больницы, реагировали на каждый сигнал и тщательно проверяли. В июле планируют вернуться на место, чтобы еще раз пройти всю территорию. Если вы обладаете проходимой техникой и готовы принять участие в поиске, пожалуйста, позвоните на круглосуточную горячую линию отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700-54-52.

Добавим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении школьницы.