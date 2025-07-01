Реалити-шоу «Мой Стартап. Омск» должно помочь предпринимателям города.

В Омске объявили о старте приема заявок на реалити-шоу про бизнес «Мой Стартап. Омск». Этот проект создан специально, чтобы помочь начинающим предпринимателям города. Зарегистрироваться можно до 25 июля.

Участников проекта ждет интенсивное обучение по основам предпринимательства, бизнес-моделированию, маркетингу и финансам, встречи и консультации с экспертами, возможность проработать свою идею или проект в реальных условиях. А победитель получит 1 млн рублей на развитие своего бизнеса.

– Омская молодежь полна идей и энергии для создания своего дела, – рассказала управляющий Омским отделением «Сбера» Наталья Корнева. – Наша задача – помочь с реализацией этих идей. Поэтому мы и запускаем «Мой Стартап. Омск». Мы предоставим участникам не только банковские продукты для бизнеса, но и возможность получить новые знания, прокачать бизнес-скиллы и начать строить свой бизнес под руководством опытных наставников.

Подать заявку на участие можно на сайте. Участником проекта может стать активный житель Омска и Омской области в возрасте от 18 до 35 лет, у которого есть готовая к развитию бизнес-идея или действующий стартап (сроком деятельности не более 3 лет). Главное – готовность учиться и работать над своим проектом.