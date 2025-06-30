За пять месяцев горожане совершили около 60 млн поездок в общественном транспорте.

С января по май текущего года пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев в Омске оплатили проезд более 59 млн раз, сообщил мэр города Сергей Шелест. При этом 92 % пассажиров сделали это безналичным способом. С 1 июля такая форма расчета станет еще выгоднее для горожан.

Как сообщалось ранее, с завтрашнего дня провозная плата при оплате безналичным способом (банковская карта, «Омка», QR-код) увеличится с 35 до 38 рублей. Наличными омичи будут платить 45 рублей вместо прежних 40. Таким образом, разница между оплатой проезда безналом станет выгоднее на семь рублей.

– Согласно обработанным данным, на 1 июня текущего года пассажиры оплатили проезд более 59 млн раз. При этом 92 % операций были совершены за безналичный расчет: 29,1 миллиона билетов приобретены с помощью банковских карт, 23,8 миллиона билетов – с помощью электронных проездных, 1,2 миллиона – через QR-коды и 4,7 – за наличный расчет, – написал мэр в своем телеграм-канале. – Таким образом, с учетом вынужденного изменения размера провозной платы проезд в муниципальном транспорте останется максимально доступным для омичей.

После корректировки стоимости проезда экономия городской казны до конца текущего года, по предварительным оценкам, составит 163,1 млн рублей: нагрузка на бюджет снизится на 78,8 млн, его доходы вырастут на 84,3 млн рублей.

– Высвободившиеся средства в том числе будут направлены на обновление автопарка, ликвидацию водительского голода и прочие острые отраслевые проблемы, – подчеркнул мэр.

Напомним, что с завтрашнего дня ожидается еще ряд изменений в транспортной сфере города. Так, автобус № 25 будет следовать не до Площади Победы, а до остановки «Дом туриста», а на пяти маршрутах – № 3, 14, 61, 83 и 94 – автобусы среднего класса заменят более вместительными.