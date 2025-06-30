Еще на одном маршруте их станет меньше.

С 1 июля на некоторые маршруты в Омске выйдут более вместительный транспорт. Три автобуса большого класса направят на маршруты № 3 и № 94, которые ранее обслуживались только ПАЗами.

Как сообщает мэр Сергей Шелест, на маршрутах № 14 и № 61 будут работать только автобусы большого класса. В линию будут выходить 11 и 8 машин соответственно.

На маршруте № 83 будут выходить 4 больших автобуса (вместо двух) и 3 средних (вместо пяти).